Jimi Blue Ochsenknecht muss vorerst noch in Haft bleiben

Jimi Blue Ochsenknecht (33), bekannt aus Film und Fernsehen, bleibt vorerst wohl hinter Gittern. Die Hoffnung, dass der Schauspieler das Gefängnis in Hamburg noch an diesem Wochenende verlassen könnte, wurde von Oberstaatsanwältin Mia Sperling-Karstens zunichtegemacht. Sie erklärt nun gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Dass der Verfolgte die Haftanstalt am Wochenende verlassen wird, halten wir im Prinzip für ausgeschlossen." Damit bleibt die Situation weiterhin angespannt und ungewiss für den Künstler, der sich nun in einer Einzelzelle im Untersuchungsgefängnis Holstenglacis befindet. Frühestens Anfang nächster Woche soll er nach Österreich gebracht werden.

Der Darsteller wurde erst am vergangenen Mittwoch am Hamburger Flughafen festgenommen. Wie die Innsbrucker Staatsanwaltschaft bereits gegenüber Bunte bestätigte, liegt gegen den Promi-Spross ein europäischer Haftbefehl vor. Laut der Hamburger Staatsanwaltschaft befindet er sich inzwischen in sogenannter Auslieferungshaft. Der Hintergrund zu dem Drama ist folgender: Das Hotel Sonne in Tirol verklagte ihn zuvor wegen einer offenen Rechnung. In dem Luxushotel hatte er 2021 mit Freunden seinen 30. Geburtstag gefeiert – und nicht gezahlt.

Die Gesamtsumme für Unterkunft, Wellness und Feiern belief sich am Ende auf fast 14.000 Euro. Die Rechnung zahlte am Ende nicht Jimi selbst, sondern wurde an Hotelchef Wilhelm Steindl weitergereicht. "Als Hotel habe ich das im guten Glauben bezahlt, da ich dachte, dass Ochsenknecht das überweist", sagte Wilhelm gegenüber Bild. Brisant: Die ausstehende Zahlung wurde letztlich nicht von dem 33-Jährigen, sondern von Jimis Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) übernommen. Dem Hotelier lagen nach eigenen Angaben sowohl Überweisungsbelege als auch die entsprechende Bestätigung vor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Anzeige Anzeige