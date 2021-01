Könnte Daniel Völz (35) einen ernst zunehmenden Konkurrenten im Knutschwettkampf bekommen? Gerade flimmert die erste Folge der neuen Bachelor-Staffel über die Bildschirme und Neu-Rosenkavalier Niko Griesert (30) startet ins große Liebesabenteuer. Bevor die Zuschauer das erste Kennenlernen des Osnabrückers und seiner Single-Ladys verfolgen können, gibt es schon einmal einen kurzen Einblick in die spannendsten Momente der Staffel. Und dabei wird klar: Niko kuschelt und knutscht, was das Zeug hält. Überholt er etwa Kuss-Rekordhalter Daniel?

2018 konnte der damalige Schnittblumenverteiler mit insgesamt sechs Girls Zärtlichkeiten austauschen: Janina Celine Jahn (26), Svenja von Wrese, Carina Spack (24), Jessica Schröder (26), Yeliz Koc (27) sowie Show-Siegerin Kristina Yantsen züngelten mit ihm. Und auch sein Nachfolger könnte die Sechs womöglich knacken. Die Staffelzusammenfassung zeigt: Niko wird tatsächlich mit der ein oder anderen Frau intim. Um wen es sich dabei handelt, ist zwar nicht immer eindeutig zu erkennen – den Dates mit seinen Kuss-Partnerinnen scheint es an Romantik aber nicht zu mangeln. Wie viele Küsse am Ende wirklich fallen, werden erst die kommenden Wochen zeigen.

Doch in der Bachelor-Zeit warten wohl nicht nur romantische Szenen auf die Fans. Ganz offenbar gibt es auch wieder Drama pur. Und dabei sind nicht nur die Damen in der gemeinsamen Unterkunft betroffen, sondern auch Niko selbst. Unter Tränen murmelt er in dem Trailer Sätze wie "Ich bin kein guter Bachelor", "Ich will nur wissen, ob du dafür stark genug bist" oder Ich habe Angst, dich nie wieder zu sehen." Zudem scheint er eine "falsche Entscheidung" zu treffen.

ActionPress / Bieber, Tamara Daniel Völz im April 2019 in Berlin

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

