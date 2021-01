Nora Lob (31) lässt nichts anbrennen! Heute Abend ist es endlich wieder so weit: Der Bachelor geht in eine neue Staffel und damit wird Niko Griesert (30) die Chance eröffnet, seine zukünftige Partnerin kennenzulernen. Eine heiße Anwärterin auf die letzte Rose ist schon längst gefunden – zumindest, wenn es nach ihr selbst geht: Influencerin Nora wirft sich richtig an den Osnabrücker ran – ganz zum Ärger der Konkurrenz.

Nachdem Niko alle Ladys begrüßt hat, steigt drinnen eine kleine Sause. Die Girls und der Schnittblumenverteiler tanzen und schäkern ordentlich. Nora nutzt die Gunst der Stunde und fordert den Bachelor zum Paartanz auf. Mit einem sexy Discofox versucht sie, den 30-Jährigen von sich zu beeindrucken. Bei den übrigen Damen kommen die beherzten Versuche, Niko nahe zu sein, aber nicht gut an. "Das ist einfach so: 'Nimm mich'", findet unter anderem Michelle Gwozdz. Auch Stephie Stark (25) scheint das Getue der Unternehmerin gegen den Strich zu gehen. "Wie groß ist sie? 1,20 Meter?", lästert sie über Noras Körpergröße.

Auch bei einer gemütlichen Runde auf der Couch lässt Nora nichts unversucht und versorgt Niko mit Drinks und Knabberkram, nur um kurz darauf wieder auf Angriff zu setzen. "Wir hoffen, dass wir dich auch bald mal ohne Anzug sehen können. Oben ohne vielleicht?, meint sie und wünscht sich, dass sich der Rosenkavalier direkt an Ort und Stelle die Kleider vom Leib reist.

