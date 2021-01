Gianluca Vacchi (53) hat Großes mit seiner Liebsten Sharon Fonseca vor! Der Italiener, der sich als tanzender Millionär einen Namen gemacht hat, ist endlich angekommen im Leben. Im Oktober wurden der 53-Jährige und seine 28 Jahre jüngere Partnerin Eltern einer Tochter. Wie verliebt Gianluca in Blu Jerusalema ist, zeigt er immer wieder im Netz. Nach der Geburt wünscht der Webstar sich nichts sehnlicher, als mit seinen beiden Frauen eine richtige Familie zu sein – und dazu gehört eben auch eine Hochzeit.

Im Interview mit Hello! wurde der Protz-Millionär gefragt, ob er sich vorstellen könne, seine 25-jährige Freundin zu heiraten. Gianlucas überraschende Antwort: "Obwohl ich mich bereits mit Sharon verheiratet fühle, möchte ich, dass meine Tochter in einer traditionellen Familie aufwächst. Und ja, ich würde heiraten – vor allem für Sharon."

Doch es soll keineswegs nur bei dem Gedanken bleiben. Gianluca machte während des Gesprächs klar, dass der Tag, an dem er um Sharons Hand anhält, definitiv kommen wird – allerdings wohl erst in einigen Jahren: "Ich würde gerne warten, bis Blu etwas älter ist, damit sie dabei sein und sich an die Hochzeit ihrer Eltern erinnern kann", gab der Bartträger preis.

Anzeige

Instagram / sharfonseca Gianluca Vacchi und Sharon Fonseca mit ihrer Tochter Blu Jerusalema im Januar 2021

Anzeige

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi mit seiner Frau Sharon und seiner Tochter Blu Jerusalema im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / gianlucavacchi Sharon Fonseca und Gianluca Vacchi im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de