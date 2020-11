So heißt Gianluca Vacchi seine Tochter in ihrem Zuhause willkommen! Der Webstar, der als tanzender Millionär bekannt wurde, ist vor ein paar Tagen Vater geworden. Er und seine Partnerin Sharon Fonseca sind nun Eltern eines kleinen Mädchens namens Blu Jerusalema. Nach der Geburt machten sich Mama und Baby auf nach Hause – und da sorgte der Italiener für einen gebührenden Empfang!

In einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie viel Mühe sich Gianluca mit der Dekoration gegeben hat: Am Eingangstor des Anwesens prangt eine riesige rosafarbene Schleife, der Weg hoch zum Haus ist mit Luftballons und Elefantenstatuen gesäumt. Drinnen im Haus erwartet die kleine Familie ein gedeckter Tisch mit Leckereien. Sharon hat offenbart nichts davon gewusst, sie reißt überraschend die Augen auf und fällt ihrem Partner freudestrahlend und weinend in die Arme.

"Wir haben einen warmherzigen Empfang zu Hause bekommen. Mein Baby, du füllst unsere Herzen und Seelen mit deinem Licht", schreibt die 25-Jährige auf ihrem Kanal und repostet den zuckersüßen Clip. "Willkommen zu Hause, Prinzessin. Wir lieben dich", fasst auch der stolze Papa sein Glück in Worte.

