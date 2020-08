Sie schweben im Babyglück! Mitte Mai überraschten der tanzende Social-Media-Star Gianluca Vacchi (52) und das Model Sharon Fonseca (25) ihre Fans mit besonders süßen Neuigkeiten: Nach rund zwei Jahren Beziehung erwartet das Paar gerade sein erstes gemeinsames Kind – ein kleines Mädchen. Jetzt wurden Gianluca und seine Sharon bei einem Bootsausflug gesichtet – und dabei fällt vor allem der riesengroße Babybauch der 25-Jährigen auf!

Auf diesen neuen Paparazziaufnahmen, die in der Nähe der italienischen Insel Sardinien entstanden sind, verbringt das Paar einen entspannten Tag auf einem Boot. Dabei genießt die Beauty die Sonne in einem Bikini mit Leo-Print. Ihr Outfit rundet sie dabei mit einem lässigen Hut und einer Sonnenbrille ab. Allerdings sticht beim Anblick der Brünetten etwas ganz anderes ins Auge: Sharon stellt in der knappen Bademode ihre kugelrunde Körpermitte zur Schau. Bei diesem XXL-Babybauch dürfte es wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt.

Zuletzt gab Gianluca einen Einblick in seine Beziehung mit Sharon und äußerte sich zu dem großen Altersunterschied – denn: Den 52-jährigen Millionär und seine 25-jährige Partnerin trennen 27 Jahre. "Mich stört das überhaupt nicht, wenn sie es nicht stört. Auch wenn ich schon einen grauen Bart habe – ich habe das Energielevel eines 15-Jährigen!", stellte Gianluca klar.

MEGA Sharon Fonseca im Juli 2020

MEGA Sharon Fonseca und Gianluca Vacchi im Juli 2020

Instagram / gianlucavacchi Sharon Fonseca und Gianluca Vacchi im Juni 2020



