Nicht nur auf dem Fußballplatz macht Cristiano Ronaldo (32) eine gute Figur! Der berühmte Kicker hat auch einen ziemlich heißen Hüftschwung drauf, wie er jetzt auf seinem Instagram-Account zeigt. Der stolze Vater postete einige Clips aus einem Privatjet, in denen er, seine Kumpels und seine Freundin Georgina Rodriguez zu sehen sind. Doch die Jungs sitzen nicht etwa gelangweilt auf ihren Plätzen: Zusammen tanzen sie den Gang der Maschine entlang und unterhalten damit Cristianos 22-jährige Liebste. Dieses Szenario erinnert doch stark an den Social-Media-Tanzbär Gianluca Vacchi. Der italienische Unternehmer teilt regelmäßig Videos, in denen er durch die Weltgeschichte tänzelt.



