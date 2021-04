Da ist Gianluca Vacchi (53) wohl ein riesiger Stein vom Papa-Herzen gefallen. Im Oktober brachte seine Partnerin Sharon Fonseca den ersten gemeinsamen Nachwuchs zur Welt: eine Tochter namens Blu. Doch die Babynews wurden schnell von schlechten Nachrichten überschattet: Die Kleine kam nämlich mit einer Gaumenspalte zur Welt. Nun, knapp sechs Monate nach der Geburt, stand der Eingriff an, um die Fehlbildung zu korrigieren.

"Dass unser kleines Baby etwas so Ernstes wie eine Operation durchmachen muss, brachte unsere ganze Welt ins Wanken", schrieb der Italiener, der sich im Netz als tanzender Millionär einen Namen machte, auf seinem Instagram-Account. Aber Gott sei Dank scheint Blu das Ganze gut überstanden zu haben. "Sie war die ganze Zeit so tapfer, ruhig und lieb. Es macht mich so stolz, ihr Vater zu sein", schwärmte Gianluca.

Dazu postete er ein Bild, das ihn und seine Tochter offenbar im Krankenhaus zeigt. Liebevoll hält er sie im Arm, während sie noch an ein medizinisches Gerät angeschlossen ist. Aber mittlerweile hat die Familie die Klinik wohl verlassen, denn abschließend ließ der 53-Jährige seine Community wissen: "Wir sind wieder zu Hause. Wir sind so dankbar und gesegnet."

Instagram / gianlucavacchi Sharon Fonseca und Gianluca Vacchi mit ihrer Tochter Blu

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi, Webstar

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi und Töchterchen Blu im April 2021

