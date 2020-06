Sharon Fonseca erfreut ihre Follower mit einem weiteren Einblick in ihre Schwangerschaft! Das Model ist seit zwei Jahren die Frau an der Seite von Gianluca Vacchi, dem Millionär, der vor ein paar Jahren durch seine Tanzvideos auf Social Media bekannt wurde. Mitte Mai offenbarte das Paar, dass es seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Nun gibt es rund einen Monat nach der frohen Kunde ein Babybauch-Update von Sharon!

Die 25-Jährige teilte vor Kurzem Bilder auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie ihre gewachsenen Rundungen in einem roten Badeanzug präsentiert. Dazu schrieb sie: "Ich bin so stolz wie noch nie auf meinen Körper und zu was er fähig ist. In mir wächst ein Mensch heran, was ein Wunder!" Wie wohl sich die zukünftige Mutter in ihrer Haut fühlt, macht sie ebenfalls deutlich: "Sei deine eigene Schönheit, ohne dich über deine Größe, deine Haare, deine Hautfarbe zu sorgen oder was auch immer die 'Gesellschaft' dir als 'schön' suggeriert."

Sharon scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen – und auch Gianluca ist total happy über den Familienzuwachs, wie er mit den Baby-News deutlich machte: "Ich freue mich, euch heute mitteilen zu dürfen, dass Sharon und ich ein Baby erwarten. Und sie wird die Mutter sein, die ich mir immer für mein Kind gewünscht habe."

Instagram / sharfonseca Sharon Fonseca im Juni 2020

Instagram / gianlucavacchi Sharon Fonseca und Gianluca Vacchi im Mai 2020

Instagram / gianlucavacchi Gianluca Vacchi mit seiner Freundin Sharon



