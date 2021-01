Wird es im Tiny House der Dschungelcamp-Ersatzshow noch richtig krachen? Bea Fiedler (63), Lars Tönsfeuerborn (30) und Lydia Kelovitz kämpfen zurzeit in der Realityshow um ein Ticket für das reguläre Dschungelcamp 2022 und um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Am letzten Tag in der TV-WG könnte es allerdings noch ordentlich Ärger geben. Wegen Regelverstößen sollen die Kandidaten drei Zigaretten abgeben. Bea ist daraufhin so frustriert, dass sie gleich ganz aufhören will zu rauchen!

Eigentlich hätten alle Teilnehmer unter der Strafe leiden sollen. Bea regte sich aber so sehr darüber auf, dass sie gleich ihren ganzen Tabak loswerden wollte. "Gebt alles weg. Ich will es nicht mehr, kannst du auch in Zukunft behalten", meckerte sie. Aber ist das so eine gute Idee? In den vergangenen Tagen sorgte Beas Nikotinentzug schon für ordentlich Stress unter den Tiny-House-Bewohnern. Auch Lydia vermutet, dass der kalte Entzug des ehemaligen Playmates vielleicht keine gute Idee ist: "Ich kenne die Bea jetzt schon einige Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ganze Tag so harmonisch ablaufen wird, wenn sie heute ihren ersten Entzugstag macht."

Lars nimmt die Sache hingegen gelassener und freut sich einfach, dass er seine geliebten Glimmstängel behalten kann: "Habt ihr selber gehört, sie hört jetzt auf zu rauchen. Ich darf meine [Zigaretten] behalten, das weiß ich sehr zu schätzen." Was sagt ihr zu Beas Reaktion? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Facebook/ Bea Fiedler Ex-Playboy-Model Bea Fiedler

Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn, Bea Fiedler Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn und Bea Fiedler bei der Dschungelshow 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Bea Fiedler, Kandidatin bei der Dschungelshow 2021

Was sagt ihr zu Beas Reaktion? Ich kann sie verstehen. Total übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



