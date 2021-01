Sarafina Wollny (25) und ihr Mann Peter Heck (28) verkündeten Weihnachten ganz überraschend, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Nach vielen Versuchen kann sich das Paar nun nicht nur über ein Kind freuen, sondern sogar zwei – das Paar bekommt Zwillinge. Obwohl die Blondine erst im vierten Monat schwanger ist, erkennt man schon ein deutliches Babybäuchlein. Verstecken will die TV-Bekanntheit das aber offenbar nicht. Im Netz präsentierte Sarafina nun stolz ihre nackte Körpermitte.

In ihrer Instagram-Story zeigte die werdende Mutter gerade ihren Babybauch in einem Sportoutfit. Sarafina filmte sich im Spiegel des Badezimmers, um ihren olivgrünen Dreiteiler, bestehend aus einer Jacke, einer Leggings und einem Sport-BH, zu zeigen. Als die 25-Jährige die Sweatjacke öffnete, blitzte zwischen der Hose und dem Top ihre wachsender Bauch durch. Wie groß die Rundung tatsächlich schon ist, lässt sich jedoch nur erahnen.

Dass sich die Neusserin in ihrem Körper wohlfühlt, verdeutlichte sie schon vor wenigen Tagen im Promiflash-Interview. "Ich bin sehr stolz auf meinen Körper und was er jetzt mit der Schwangerschaft leistet, ist ein Wunder", erklärte Sarafina. Was ihr hingegen derzeit Probleme bereitet, ist die ständige Müdigkeit – ansonsten sei sie im Reinen mit ihrem Körper.

Sarafina Wollny im Januar 2021

Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

Sarafina Wollny, TV-Star

