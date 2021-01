Gibt Sarafina Wollny (25) ihren Fans indirekt ein Babybauch-Update? Die TV-Bekanntheit überraschte pünktlich zu Weihnachten mit süßen Neuigkeiten: Nach zehn Jahren an der Seite ihres Mannes Peter Heck (27) gründen die beiden nun eine eigene Familie: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs! Bis auf ein Ultraschallbild bekamen ihre Follower bisher keinen Schwanger-Content zu Gesicht – doch jetzt präsentiert die zukünftige Mutter ihre Körpermitte im Netz!

In ihrer Instagram-Story führt Sarafina ihrer Community ihr Sportoutfit vor, das nicht nur eng an ihrem Körper anliegt, sondern auch einen Blick auf ihren teilweise nackten Bauch freigibt. Deutet sich da etwa schon eine wachsende Babykugel an? Da die 25-Jährige den dritten Schwangerschaftsmonat geknackt hat, wäre es durchaus möglich, dass sich bereits eine kleine Wölbung abzeichnet. Sie selbst lässt es allerdings unkommentiert ...

Dafür plauderte Sarafina im Gespräch mit Promiflash schon das eine oder andere Detail über ihre Schwangerschaft aus. So offenbarte sie zum Beispiel, ob Peter und sie schon das Geschlecht ihres erstgeborenen Kindes wüssten: "Nein, das werden wir uns auch bis zur Geburt nicht sagen lassen, wir lassen uns überraschen." Somit bleibt auch der Name bis zur Entbindung ein Geheimnis.

Instagram / wollnysilvia Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, TV-Star

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

