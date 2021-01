Heute Abend zieht endlich die dritte Gruppe Buschanwärter in die Dschungelshow ein! Nachdem Frank Fussbroich (52) und Bea Fiedler (63) von den Zuschauern in den vergangenen Tagen ausgesiebt worden waren, geht es nun für Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (34), Temptation Island-Diva Christina Dimitriou (29) und Prince Charming-Boy Sam Dylan (29) ans Eingemachte. Doch wer hat noch vor Ausstrahlung des ersten Truppentages die Nase vorn?

Bereits die RTL-Vorschau auf die heutige Dschungelshow-Ausgabe hat gezeigt: Zwischen Sam und Christina könnte es ordentlich krachen. Nachdem die Freundin von Aleksandar Petrovic (29) mit gewohnt lockerem Mundwerk die Umstände im Tiny House kommentiert hatte, erklärte der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat im Sprechzimmer: "Ich bin nicht so ein Fan von so Ghetto-Bitches." Oh, oh, da könnte sich wirklich ein Donnerwetter zusammenbrauen, denn Christina ist dafür bekannt, jedem knallhart und ohne Rücksicht auf Verluste die Stirn zu bieten!

Und wie wird sich Oli in dieser explosiven Kombination schlagen? Wird er zwischen den Stühlen sitzen, Mediator sein oder gar ganz untergehen? Davon können sich die Fans heute Abend ab 22:15 Uhr live auf RTL überzeugen. Wer ist aktuell euer Favorit in der dritten Gruppe? Stimmt ab!

