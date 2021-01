Niko Griesert (30) sucht seine Traumfrau – und zwar bei Der Bachelor. Nach drei Jahren als Single hofft er nun, dass die Richtige vielleicht unter den 22 Kandidatinnen ist, die in der Kuppelshow um sein Herz buhlen. Weil fünf der Ladys vor der ersten Nacht der Rosen wegen Corona-Verdachts isoliert werden mussten, traf er zunächst "nur" 17 Damen. Trotzdem war die Zeit fürs Kennenlernen sehr begrenzt. Promiflash verriet Niko schon vorab, wie er die Sache angehen will.

Klar, bekam jedes Girl ihren Moment beim Bachelor. Doch viel mehr als Alter, Name, Herkunft und vielleicht ein Hobby konnte der 30-Jährige erst einmal nicht über seine Rosenanwärterinnen in Erfahrung bringen. Deshalb stand für ihn von Anfang an fest, wie er herausfinden will, welche Frau zu ihm passt und welche nicht. "Ich vertraue einfach meinem Bauchgefühl und hoffe, damit richtigzuliegen", meinte er im Gespräch mit Promiflash.

Und das hat wohl bei Stefanie Gherega und Vivien Fabian nein gesagt, denn diese beiden schickte er schon nach der ersten Entscheidung nach Hause. Während Steffi ihm nach der Chili-Offensive wohl ein bisschen zu "crazy" war, war Vivi wohl einfach zu schüchtern. Niko und sie haben nur wenige Worte miteinander gewechselt.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

TVNow Stefanie Gherega und Niko Griesert bei der ersten Nacht der Rosen

TVNow Bachelor Niko Griesert

