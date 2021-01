Wie genau läuft eigentlich der Bachelor-Dreh ab? Ex-Rosenkavalier Sebastian Pannek (34) plaudert aus dem Nähkästchen! Vor wenigen Tagen startete die neue Staffel der beliebten Kuppelshow im TV. Dieses Mal sucht der hübsche IT-Projektmanager Niko Griesert (30) nach der Frau fürs Leben. Dabei dürften sich erneut einige Zuschauer fragen: Wie echt sind Szenen die, die im Fernsehen zu sehen sind? Ex-Bachelor Basti hat die Antwort...

Anlässlich der neuen Staffel beantwortete der Mann von Angelina Pannek (28) jetzt einige Fragen zu der Kuppelshow in seiner Instagram-Story. Darunter auch, ob "Der Bachelor" geskripted sei. "Absolut nicht, es gibt kein Drehbuch", stellte der Influencer dazu klar. "Es ist ein Reality-Format. Da gibt es keine Skripts oder Texte – da zählst du als Person." Auch Einmischungen seitens der Produktion gebe es nicht. "Da sagt auch keiner: 'Ey, macht das doch noch mal neu' oder 'Küsst euch doch nochmal oder so – gibt's nicht!"

Das Gerücht, dass besonders unterhaltsame Kandidatinnen für die Quote länger bei "Der Bachelor" bleiben dürfen, dementierte Basti vehement: "Das ist absolut nicht so. Weder RTL noch die Produktionsfirma oder sonst wer bestimmt, wer da weiterkommt." Sein Beweis: "Evelyn Burdecki war ja bei mir in der Staffel. Hätte RTL da mitgeredet, wäre sie bestimmt bis ins Finale gekommen – weil sie ja natürlich eine sehr unterhaltsame Person ist. Sie ist aber bei mir in der ersten Folge gegangen."

