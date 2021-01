Die ehemaligen Bachelor-Girls Christina (32) und Jade (26) freuen sich auf die neue Staffel! Seit Mittwoch dieser Woche verteilt der begehrte Junggeselle Niko Griesert (30) im Fernsehen wieder fleißig Rosen an hübsche Ladys! Der Hottie sei immer noch Single, weil er laut eigener Aussage "superwählerisch" sei. Nun hoffe er, bei der beliebten Kuppelshow die große Liebe zu finden. Die Kandidatinnen scheinen bereits ganz begeistert von dem stattlichen Mann zu sein. Doch was sagen Christina und Jade aus Andrej Mangolds (34) Staffel eigentlich zu Niko? Promiflash hat nachgefragt!

Gegenüber Promiflash verriet Jade, dass sie anfangs dachte, der gebürtige Kieler sei etwas langweilig. Jedoch konnte Niko sie nach der ersten Folge vom Gegenteil überzeugen: "Ich glaube wirklich, dass die Staffel richtig richtig gut wird, weil er vom Typ her sehr offen ist. Er ist sehr spontan, megazuvorkommend zu den Mädels [...]. Und was ich am geilsten finde, dass er einfach verpeilt ist." Ihrer Meinung nach verstelle er sich nicht vor den Kameras und zeige auch seine Ecken und Kanten. Außerdem freue sie sich schon auf den Zickenkrieg, der vorprogrammiert sei, da ihn alle Mädels in der Villa toll finden.

Und Christina? Die sei zwar ebenfalls total begeistert von Niko, aber habe aus der vergangenen Staffel mit Sebastian Preuss (30) auch Folgendes gelernt: "Vorsicht mit solchen Äußerungen. Das haben wir letztes Jahr auch gedacht. Dann kam alles anders." Die Brünette hoffe lediglich, dass er noch etwas aus sich herauskommen und den Frauen die Stirn bieten wird: "Die konnten mit ihm schon so ein bisschen machen, was sie wollen!", erzählte sie im Gespräch mit Promiflash.

