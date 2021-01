Sind Anna Heiser (30) und ihr Partner Gerald etwa schon still und heimlich Eltern geworden? Im August verkündeten die ehemaligen Bauer sucht Frau-Bekanntheiten stolz, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Während der Schwangerschaft versorgte die Bald-Mama ihre Community mit regelmäßigen Updates. Jetzt wurde es allerdings ungewöhnlich still auf dem Profil der werdenden Mutter: Ist Annas Baby womöglich schon auf der Welt?

Vor wenigen Wochen plauderte die einstige Kuppelshow-Kandidatin bereits aus, dass sie einen Jungen unter ihrem Herzen trage. Und auch den Zeitraum des errechneten Geburtstermins gab die hochschwangere Blondine bekannt: So solle ihr Spross Anfang dieses Jahres das Licht der Welt erblicken – gut möglich, dass genau dieser Zeitpunkt nun gekommen ist: Seit rund 24 Stunden hat sich die 30-Jährige jedenfalls nicht mehr bei ihren Followern gemeldet. Möglicherweise hält die Beauty ihren kleinen Knirps ja genau in diesem Moment bereits in den Armen.

In einem aktuellen Instagram-Update sehnte sich Anna jedenfalls schon Anfang Januar nach ihrer anstehenden Entbindung: "So langsam ist es echt nicht schlimm, wenn die Wehen kommen würden." So machte Anna beispielsweise auch das XXL-Bäuchlein im Endspurt ihrer anderen Umstände noch mal deutlich zu schaffen.

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und seine Anna

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

