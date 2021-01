Anna Heiser (30) und ihr Gerald werden schon in wenigen Wochen Eltern. Im August verkündete das Paar, das sich 2017 bei Bauer sucht Frau kennen und lieben lernte, dass der erste gemeinsame Nachwuchs unterwegs ist. Die Freude darüber war riesig – zumal die gebürtige Polin zuvor ein Baby verloren hatte. Aber so glücklich sie die Schwangerschaft auch macht, gibt sie offen zu: Sie freut sich, wenn die Geburt endlich ansteht.

In ihrer Instagram-Story teilt die Blondine nun einen Clip, in dem sie ihre XXL-Kugel liebevoll streichelt. "Und so langsam ist es echt nicht schlimm, wenn die Wehen kommen würden", schreibt sie dazu. Offenbar macht ihr die wachsende Körpermitte im Alltag mittlerweile ganz schön zu schaffen. Vielleicht kann sie es aber auch einfach nicht mehr erwarten, ihren Sohn endlich in den Armen halten zu können.

Allerdings sieht es ganz so aus, als müsste sich die werdende Mutter noch etwas gedulden. Denn: "Mein Bauch ist wirklich ziemlich weit oben. Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass er trotz der Senkwehen mehr nach oben gerutscht ist als nach unten seit gestern." Anscheinend hat es ihr Kind nicht sonderlich eilig. Am Dienstag hat Anna einen Arzttermin. "Dann wird sich alles ergeben", meint sie.

