Ist Lydia Kelovitz' Schwärmerei für Dr. Bob (70) ernst gemeint – oder doch nur gespielt? Nach ihrer fast schon legendären Zeit bei DSDS sorgt die Skandalnudel derzeit auch in der Dschungelshow für Aufsehen. Der Grund: Die Wrestlerin hat ein Auge auf Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob geworfen! Zwar sprach die Blondine sogar schon von Hochzeit und Kindern mit ihrem "Traummann", dennoch nehmen ihr viele Zuschauer ihre Verliebtheit nicht ab. Im Promiflash-Interview beteuert Lydia jetzt aufs Neue: Sie fährt wirklich total auf den 70-jährigen Australier ab!

"Ich habe immer schon von Dr. Bob geschwärmt. Dass ich in der Show bin ist Schicksal", erläutert die Sängerin. Dennoch kann Lydia verstehen, dass die Zuschauer da so ihre Zweifel haben: "Ich kann das schon nachvollziehen, weil er viel älter ist als ich und leider ist die Gesellschaft noch immer so, dass sie dann eine echte Zuneigung infrage stellen." Weiter erklärt die 29-Jährige: "Damit haben aber alle zu kämpfen: Heidi Klum und Tom Kaulitz, Dieter Bohlen und Carina. Man muss einfach darüberstehen." Einen Show-Kollegen hat sie bereits überzeugt. Lars Tönsfeuerborn (30) sagt im Interview mit Promiflash: "Am Anfang dachte ich, es wäre nur Show, mittlerweile weiß ich einfach, Lydias Schwärmerei ist ernst gemeint."

Neben dem Altersunterschied von rund 40 Jahren gibt es aber noch ein weiteres – nicht unerhebliches – Detail, das ihrer Liebe im Weg steht: Dr. Bob ist glücklich verheiratet! Erst vor ein paar Tagen brachte er mit seiner Frau Anette ein Liebesschloss an der Kölner Hohenzollernbrücke an.

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidatin Lydia Kelovitz

TVNOW / Stefan Gregorowius Ex-Playmate Bea Fiedler und DSDS-Sternchen Lydia Kelovitz

Christoph Hardt / Future Image Bob und seine Frau Annette auf der Hohenzollernbrücke

