Kann die Dschungelshow mittlerweile punkten? Seit vergangener Woche ist die Ersatzsendung für das ausgefallene RTL-Dschungelcamp in vollem Gange – das Konzept konnte die Zuschauer bisher aber nicht wirklich überzeugen. Da die zwölf Kandidaten nacheinander in Dreiergruppen das Tiny House bewohnen und ihre jeweiligen Buschprüfungen absolvieren, fehlte es vielen zuletzt an Konfrontation und Spannungsmomenten. Doch hat sich das zur Show-Halbzeit vielleicht geändert?

Zumindest scheint die neue Dreierkonstellation aus Ex-Bachelor Oliver Sanne (34), Prince Charming-Teilnehmer Sam Dylan (29) und Ex on the Beach-Beauty Christina Dimitriou (29) bei den Fans die Hoffnung zu wecken, dass der Kampf um das goldene Ticket fürs Australien-Abenteuer im kommenden Jahr noch richtig unterhaltsam werden könnte. Schon am ersten Abend packen die drei ziemlich intime Details aus und stichelten gegeneinander. Die Fans im Netz sind davon begeistert. "Sam ist mega-unterhaltsam" oder "Der Kerl braucht sowieso seine eigene Sendung. Der ist so verstrahlt, das macht einfach Laune", schwärmen die Promiflash-Leser unter einem Instagram-Beitrag.

Auch zuvor kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Denn Ex-Playboy-Model Bea Fiedler (63) sorgte mit ihrer bissigen Art ebenfalls für spektakuläre Show-Momente. So plauderte sie unter anderem ungeniert über ihr wildes Sexleben. "Die Frau ist einfach kaputt, aber sehr unterhaltsam", lautete das Urteil unter einem anderen Promiflash-Beitrag. Was meint ihr: Ist die Dschungelshow doch ein voller Erfolg? Stimmt in der Umfrage ab!

