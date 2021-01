Lars Tönsfeuerborn (30) hat es geschafft – er steht im Halbfinale der großen Dschungelshow! Bis dahin war es allerdings alles andere als einfach. Der Prince Charming-Gewinner musste die vergangenen drei Tage gemeinsam mit Bea Fiedler (63) und Lydia Kelovitz in einem Tiny House verbringen. In der Unterkunft hockten die Kandidaten auf engstem Raum zusammen. Und damit noch nicht genug: Die Dschungelprüfungen gab es ja schließlich auch noch. Im Promiflash-Interview hat der ehemalige Flirtshow-Kandidat verraten, was für ihn am schwierigsten war.

An erster Stelle steht auf jeden Fall das Zusammenleben in dem kleinen Raum. "Die besondere Herausforderung im Tiny House war definitiv der Platz und die Tatsache, dass wir nur zu dritt waren", sagte Lars. Normalerweise wohnen die Kandidaten im australischen Dschungel unter freiem Himmel zusammen – das findet der 30-Jährige auch gut so. "Im richtigen Dschungel kann man sich, denke ich, besser aus dem Weg gehen", äußerte er gegenüber Promiflash. Das hätte ihm und Mitbewohnerin Bea wohl auch gutgetan – denn die beiden gerieten oft aneinander.

Die andere Herausforderung – die altbewährte Prüfung für die Kandidaten – hat Lars tatsächlich nicht so viel ausgemacht. "Die Prüfungen haben mich bisher keine Überwindung gekostet. Es waren interessante Erfahrungen und ich freue mich auf das, was noch kommt", sagte er im Interview. Und das kann er auch: Denn Lars konnte die Zuschauer überzeugen und ergatterte sich einen Platz im Halbfinale.

