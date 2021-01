Datingshows sind in der TV-Landschaft wahrlich keine Mangelware. Der Streamingdienst Netflix ist dennoch bemüht, sich immer mal wieder etwas Neues auszudenken. So war im vergangenen Jahr das Format "Love Is Blind" zu sehen, in dem Singles auf Dates gingen, ohne den jeweils anderen zu Gesicht zu bekommen. Ziel dieser Blind Dates im Wortsinne war es, zunächst nur die Persönlichkeit zu zeigen. Jetzt gibt es offenbar ein neues Konzept, bei dem die Kandidaten zwar aufeinandertreffen, sich aber trotzdem nicht sehen.

Wie die Sun berichtete, plant Netflix ein neues Format, in dem Singles aus Großbritannien und den USA die Gelegenheit bekommen sollen, endlich die große Liebe zu finden. Der Clou ist aber: Die Teilnehmer werden nicht ihr wahres Gesicht zeigen, sondern im Stile der Musikshow The Masked Singer in aufwendigen Ganzkörperkostümen als Alien oder Fantasy-Monster in die Dates starten. Es seien zwölf Folgen geplant, in denen die Kandidaten einen Partner finden können. Wann die Show starten könnte, sei hingegen noch nicht bekannt.

Das Format beruhe auf einer BBC-Show namens "Sexy Beasts", die 2014 ausgestrahlt wurde, hieß es weiter. Der Reiz eines solchen Konzeptes liege darin, dass es ganz neue Möglichkeiten für das TV-Dating biete: Weil man nicht zuvorderst mit Äußerlichkeiten punkten könne, sei man weniger auf einen bestimmten Typus angewiesen. So liege der Spaß auch darin, zu erraten, was für eine Person sich hinter der Fassade verbirgt.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Frosch bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Das Alien bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die Katze bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de