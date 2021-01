Ist das der Beweis für ihr Liebes-Comeback? Seit Wochen munkeln die Fans von Pietro Lombardi (28), dass er und seine Ex Laura Maria Rypa wieder ein Paar seien. Erst Anfang der Woche gab die Blondine zu, noch immer Gefühle für den ehemaligen DSDS-Gewinner zu haben. Und auch Pietro gab immer wieder zu verstehen, noch nicht hinweg über die Beauty zu sein. Nun verbringen die beiden tatsächlich wieder Zeit zusammen: Der "Warum"-Interpret tauchte überraschend in Lauras Livestream auf!

Vor wenigen Momenten war Laura live auf Instagram. Fans fiel sofort auf: Die Influencerin ist gerade nicht alleine in ihrer Wohnung. "Nun zeig Pietro doch endlich", will ein User beispielsweise den Musiker schon längst erkannt haben. Und tatsächlich: Nach wenigen Minuten gab der 28-Jährige sich zu erkennen und strahlte überglücklich in die Kamera.

Dass die beiden Kontakt haben, ist für ihre Follower nichts Neues. Erst kürzlich rief Laura Pietro während eines Livestreams per FaceTime an und er ging freudig ran. Nun sind die beiden auch persönlich wieder vereint und ihre Fans dürfen es wissen! Die beiden hatten sich gemeinsam Essen bestellt und Pie trällerte Lauras Followern in dem Live-Stream sogar noch ein Ständchen.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de