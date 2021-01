Von wegen Luxus-Leben! Filip Pavlovic (26) ist schon seit einigen Jahren aus der Reality-TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Ob bei Die Bachelorette, Bachelor in Paradise oder Like Me I’m Famous – der Fitness-Fan sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Zurzeit kämpft er in der Dschungelcamp-Ersatzshow für einen Platz im Original-Dschungelcamp 2022. Trotz seiner TV-Karriere hat Filip aber noch einen ganz alltäglichen Job: Er arbeitet als Reinigungskraft!

Das verriet der 26-Jährige jetzt in der Dschungelshow: "Man denkt ja immer, die Leute im Fernsehen haben Geld, aber ich arbeite für mein Geld. Was ich jetzt habe, hat mir nicht das Fernsehen gegeben, sondern meine zwei Hände." Seiner Mutter gehört eine Reinigungsfirma, in der der TV-Hottie immer noch arbeitet – und sich auch für die schwierigen Jobs offenbar nicht zu schade ist. "Ich gehe heute noch putzen. Ich bin auf dem Boden geblieben", erklärte er.

Dabei startete Filips Karriereleben sehr holprig. Er hat insgesamt drei Ausbildungen angefangen, unter anderem als KFZ-Mechatroniker und Fitnesstrainer. Doch alle drei Lehren brach er frühzeitig ab. Hättet ihr gedacht, dass Filip immer noch so einen regulären Job hat? Stimmt ab!

Filip Pavlovic in Dubai

Filip Pavlovic, Ex-Bachelorette-Kandidat

Filip Pavlovic, Influencer

