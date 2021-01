Pierre Geisensetter (48) wollte raus aus der Fernsehbranche! Der ehemalige Moderator war vor allem für seinen Einsatz als Verkuppler in der kultigen Flirtshow "Herzblatt" bekannt. Nachdem er diesen Job 2001 an seinen Kollegen Jörg Pilawa (55) übergab, war er danach für einige Jahre beim Boulevardmagazin „Leute heute“ zu sehen. 2014 zog sich der Vater einer Tochter komplett aus der Öffentlichkeit zurück und verwirklichte seinen wahren Traum. Pierre arbeitet seitdem als Fitnesstrainer!

Seit sechs Jahren könne er mit seinem Beruf als Unternehmenssprecher einer bekannten Fitnesskette nicht glücklicher sein. "Bereits früh als TV-Moderator wurde mir klar, dass mir Autogrammkarten und rote Teppiche persönlich wenig geben", verriet der Jenaer der Bild-Zeitung. Es habe ihn gestört, dass ihm als Person vor der Kamera ständig eine Sonderstellung innerhalb der Redaktion eingeräumt wurde. So habe er oft nicht mitbekommen, was seine Kollegen hinter den Kulissen alles geleistet haben. "In meinem heutigen Job steht das gemeinsame Schaffen an oberster Stelle", erklärte der 48-Jährige seinen Rückzug aus dem Showgeschäft.

Ein besonderes Vorbild für Pierre sei Sylvester Stallones (74) legendäre Figur des Rocky Balboa. Er selbst trainiere stolze sechs Mal die Woche. Doch was sagt der Bodybuilder zu einem möglichen TV-Comeback? "Zu einer kleinen Rolle in einer Tatort-Folge, die ich im Urlaub abdrehen könnte, würde ich nicht 'Nein' sagen", sagte er – seine Fans können also hoffen.

United Archives GmbH/ActionPress Pierre Geisensetter, ehemaliger "Herzblatt"-Moderator

Schürmann, Sascha/ActionPress Pierre Geisensetter beim Opening von John Reed Fitness in Bonn

Schürmann, Sascha/ActionPress Pierre Geisensetter, ehemaliger "Herzblatt"-Moderator

