Sebastian Pannek (34) lüftet spannende Bachelor-Geheimnisse! 2017 ging das Model als Rosenkavalier im TV auf der Suche nach einer passenden Frau und wurde fündig. Zwar ist er mittlerweile von Clea-Lacy Juhn (29) getrennt und stattdessen glücklich mit Angelina Pannek (28) verheiratet, trotzdem denkt der Vater eines Sohnes gerne an seine Bachelor-Zeit zurück. Im Netz gab Basti nun interessierte Einblicke hinter den Kulissen: Werden eigentlich alle Dates im TV ausgestrahlt?

In einer Instagram-Fragerunde hakte ein Follower nach: Gibt es mehr Bachelor-Dates als im TV zu sehen sind? "Nee, das ist tatsächlich nicht so. Jedes Date, das man hat, wird auch gezeigt", verriet Basti daraufhin. Das macht in seinen Augen auch nur Sinn, wie er anschließend erklärte: "Ansonsten würde es ja auch zu Anschlussfehlern kommen, dann würde man vielleicht in einer Nacht der Rosen über irgendein Date sprechen, was der Zuschauer gar nicht gesehen hat, das ist gar nicht realisierbar." Es werde daher alles gezeigt.

Aber darf der Bachelor selbst bestimmen, welche Frauen er mit auf den Dates nimmt, oder entscheidet das die Produktion? Auch das plauderte der 34-Jährige während des Q&As aus: "Der Bachelor sucht sich natürlich die Mädels aus, die mit zum Date kommen."

Anzeige

TV NOW/ Stefan Gregorowius Sebastian Pannek, Bachelor von 2017

Anzeige

Getty Images Sebastian Pannek im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Mai 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de