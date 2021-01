Chiara Ferragni (33) lässt verdammt tief blicken. Die Mode-Bloggerin hat im Oktober vergangenen Jahres ihre Schwangerschaft verkündet. Nach Söhnchen Leone erwarten sie und ihr Mann Fedez (31) nun eine Tochter. In den vergangenen Monaten dokumentierte sie das Wachstum ihres Babybauchs fleißig mit Fotos und Clips. Doch nicht nur ich Körpermitte wird immer größer, sondern auch ihre Oberweite. Auf einem neuen Foto sitzt ihr BH verdammt knapp...

Mittlerweile ist die Italienerin in der 31. Schwangerschaftswoche. Das feierte sie mit einem aktuellen Bild auf ihrem Instagram-Account. Doch nicht ihre deutlich erkennbare Babykugel ist der Blickfang – nein! Stattdessen setzt sie auf dem Schnappschuss ihr pralles Dekolleté in Szene. Aber so breit wie die werdende Zweifach-Mama in die Kamera strahlt, scheint sie sich mit ihren neuen Rundungen pudelwohl zu fühlen.

Ihr Mann scheint ebenfalls Gefallen an ihrem gewachsenen Vorbau zu finden. Zu Weihnachten hatte Chiara nämlich ein schlüpfriges Pärchenbild geteilt. Fedez hatte sich als Weihnachtsmann verkleidet und ihr für ein gemeinsames Selfie schamlos an den Busen gefasst, der vermutlich schon damals durch die Schwangerschaft etwas praller war.

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Fedez und Chiara Ferragni

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Mode-Bloggerin Chiara Ferragni

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und ihr Mann Fedez in Mailand im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de