Als Let's Dance-Profitänzerin machte sich Isabel Edvardsson (38) einen Namen – doch auch an anderen TV-Shows nahm die hübsche Schwedin teil. So hatte sie sogar schon das Dschungelcamp gerockt und 2008 in der dritten Staffel den vierten Platz belegt. Nun war sie zu Gast in der diesjährigen Dschungelshow und zog vor allem mit ihrem kugelrunden Babybauch die Blicke der Zuschauer auf sich.

Gemeinsam mit Ross Antony (46) und Barbara Engel (68) stattete Isabel dem etwas anderem Dschungel-Set in Hürth am Wochenende einen Besuch ab. Während des Auftritts strahlte die Ex-Camperin nicht nur über beide Ohren, sondern präsentierte auch stolz ihren immer größer werdenden Babybauch. Sie trug ein langes, locker fallendes, gemustertes Umstandskleid – und schien sich darin pudelwohl zu fühlen.

Abseits des Studios stand die werdende zweifache Mutter RTL in einem Interview dann noch Rede und Antwort – und verriet unter anderem, dass sie der Geburt relativ entspannt entgegenblickt. "Ehrlich gesagt, bereite ich mich gar nicht so viel vor. Ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und ich habe auch keine Hebamme", gab Isabel preis. Wann genau Baby Nummer zwei das Licht der Welt erblicken wird, behielt die Tänzerin für sich.

TVNOW / Stefan Gregorowius Isabel Edvardsson, Ross Antony und Barbara Engel in der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Isabel Edvardsson zu Gast in der Dschungelshow, Januar 2020

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Tänzerin

