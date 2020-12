Sie plaudert ein wenig über ihre Schwangerschaft! Vor wenigen Wochen gab Isabel Edvardsson (38) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht bekannt: Die Let's Dance-Beauty und ihr Ehemann Marcus Weiß (46) erwarten ihren zweiten Nachwuchs. Seitdem beglückt die Profitänzerin ihre Fans mit einigen Schwangerschaftsupdates – doch ein Detail möchte die Blondine für sich behalten: Isabel erklärt, dass sie nicht ihre genaue Schwangerschaftswoche bekannt geben will – aber warum?

In einer Fragerunde auf Instagram stand die gebürtige Schwedin ihren Fans Rede und Antwort. Ein Follower wollte unter anderem wissen, wie weit die werdende Mama in ihrer Schwangerschaft ist, doch Isa wollte nicht so genau mit der Sprache rausrücken. "Sorry, da bin ich so altmodisch, dass ich nur meiner Familie von genauen Tagen bzw. Daten erzähle. Ich habe sonst Angst, dass alle ständig danach fragen", erklärte die Beauty. Ein Detail ließ sie sich aber noch entlocken...

Denn ihre Fans wollte die "Let's Dance"-Berühmtheit dann doch nicht ganz im Dunkeln tappen lassen. "Grob: Ich bin noch nicht im dritten Trimester. Jedenfalls habe ich viel Abstand zu Mikas Geburtstag (der im September ist)", führte die baldige Zweifach-Mama in ihrem Beitrag weiter aus. Könnt ihr Isabels Einstellung nachvollziehen? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Die Tänzer Isabel Edvardsson und Marcus Weiß

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Tänzerin

Instagram / isabel_edvardsson_official Tänzerin Isabel Edvardsson

