Liefert das letzte Trio in der finalen Buschprüfung ab? Filip Pavlovic (26), Djamila Rowe (53) und Xenia Prinzessin von Sachsen (34) bilden die aktuelle Gruppierung, die ihre Zeit im Tiny House der Dschungelcamp-Ersatz-Show absitzt und um die begehrten Plätze im Halbfinale kämpft. Denn: Wer sich am Ende durchsetzt, sichert sich einen Platz im "echten" Camp in Australien im kommenden Jahr. Doch bevor die Entscheidung ansteht, welche zwei Promis die Halbfinalrunde komplettieren, heißt es ein vorerst ein letztes Mal: Dschungelprüfung. Wie schlagen Filip und seine Mitstreiterinnen sich heute?

"Qualen mit Zahlen" lautet der Name der Dienstagschallenge – und das bedeutet: Jeder der drei Kandidaten steht hinter einer Box und muss blind die Anzahl der tierischen Bewohner ertasten. Zusammen ergeben die jeweiligen Zahlen Rechenaufgaben, deren korrekte Ergebnisse Sterne sicher kann. Doch das hört sich leichter an, als es wirklich ist. Schreiend und quietschend versuchen sie, Spinnen, Schlangen, Echsen und Co. zu zählen. Während in der ersten Runde nur Xenia falschliegt, sind die Summen der zweiten Spielrunde alle falsch. Das heißt: Nullnummer – die Promis können keine Sterne mitnehmen.

Sind die drei sehr enttäuscht? Offenbar nicht. Mit einem lockeren Tschüss drehen sie ab und machen sich auf den Weg zurück in ihrer Kurzzeitbehausung. Bleibt abzuwarten, welche Teilnehmer nach dieser Leistung die Fans auf ihrer Seite haben. Denn gleich muss einer die muntere Runde verlassen.

