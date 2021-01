Endlich hat das Hin und Her ein Ende! Schon seit Monaten träumt Fiona Erdmann (32) davon, ein eigenes Haus in Dubai zu besitzen. Vor allem jetzt, seitdem sie Mutter eines kleinen Sohnes ist, wird die Wohnung, in der sie, ihr Baby und ihr Mann Moe aktuell noch leben, ziemlich eng. Zahlreiche Immobilien hat sich das Paar angeschaut – doch entweder war nicht das passende Objekt dabei oder eskam am Ende doch noch etwas dazwischen. Im September wurde das Model dann endlich fündig und unterzeichnete den Kaufvertrag – Monate später hält Fiona endlich die Schlüssel zu ihrem Traumhaus in den Händen!

"Heute Morgen völlig übermüdet, aber voller Vorfreude aufgestanden. Denn heute war es endlich soweit. Wir haben nach langem Hin und Her die Schlüssel für unser Haus bekommen", erzählt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihrer Community bei Instagram und erklärt, dass der Weg zum Eigenheim doch noch ziemlich holprig wurde. "Diese hatten wir zwar schon einmal, aber dann mussten leider noch Sachen im Haus gemacht werden und uns wurde der Zutritt seit Wochen nicht gewährt. Nach langer Wartezeit war es nun aber heute endlich soweit. Wir durften in unser Haus [...]. Ich bin so krass überwältigt", schreibt Fiona weiter.

Dass sich ihr Leben in den vergangenen Jahren so extrem verändert, ist für Fiona manchmal gar nicht greifbar. "Vor über dreieinhalb Jahren, als ich das Haus meiner Mama in Deutschland verkauft habe und nach Dubai ausgewandert bin, um mein Glück zu finden, hätte ich niemals erwartet, dass ich dreieinhalb Jahre später mit meiner eigenen Familie in ein Eigenheim ziehe", lässt die 32-Jährige die Dinge in ihrem Beitrag noch einmal Revue passieren. Wie das Häuschen von innen aussieht und wann die kleine Familie einzieht, behält Fiona bislang für sich.

