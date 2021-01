Renata Lusin (33) hat ganz schön was drauf! Bei Let's Dance coachte die hübsche Brünette in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Star. Unter anderem fegte sie bereits mit Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Moritz Hans (24) über das Tanzparkett der beliebten TV-Show. Zuletzt sorgte sie aber mit ihrer Verletzung, die sie sich beim Klettern zugezogen hatte, für Aufsehen. Jetzt machte Renata klar, dass sie nicht nur sportlich gesehen ordentlich was drauf hat!

Während einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil wollte ein neugieriger Fan von der Tanzschönheit wissen, ob sie einen Berufs- oder Studienabschluss habe. "Ich habe meinen BWL-Bachelor an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf gemacht", verriet Renata daraufhin in ihrer Story und teilte dazu ein Foto von sich in ihrer Absolventenrobe. Mit Bachelorhut und Talar strahlt die 33-Jährige auf der Aufnahme in die Kamera, während sie in der einen Hand eine Rose und in der anderen ihre Urkunde hält.

Aber auch auf ihre A-Lizenz als Tanztrainerin und Wertungsrichterin sei die junge Frau mächtig stolz: "Da war ich auch so glücklich", schrieb sie zu einem Bild mit der Bescheinigung des deutschen Tanzsportverbandes über ihre bestandene Prüfung, die sie im März 2018 in Braunschweig abgelegt hatte.

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Moritz Hans bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de