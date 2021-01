Wer leistet Sam Dylan (29), Christina Dimitriou (29), Mike Heiter (28) im Halbfinale Gesellschaft? Da das beliebte Dschungelcamp in diesem Jahr nicht im australischen Busch stattfinden kann, veranstaltet RTL derzeit einen Promi-Kampf um ein Ticket im kommenden Jahr. In Dreiergruppen bewohnten die Anwärter deshalb in den vergangenen Tagen das Tiny House und meisterten einige Ekelprüfungen. Filip Pavlovic (26), Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Djamila Rowe (53) bilden die letzte Kombi und jeder will die übrigen zwei Plätze im Halbfinale ergattern. Aber wer schafft es am Ende?

Nach der letzten Prüfung heißen die Moderatoren Daniel Hartwich (42) und Sonja Zietlow (52) die Busch-Anwärter im Studio-Baumhaus willkommen. Nach einem letzten Zuschaueraufruf wird das Ergebnis verkündet. Erotiksternchen Djamila kann als Erste aufatmen und ins Halbfinale einziehen – zusammen mit Bachelorette-Boy Filip. Das bedeutet: Mit Xenia wird es 2022 kein Wiedersehen in Down Under geben.

Die Promiflash-Leser haben im Vorfeld abgestimmt und Filip ganz oben auf ihre Favoritenliste gesetzt. Er sicherte sich mit 48,9 Prozent der Stimmen den Platz an der Sonne, gefolgt von Konkurrentin Djamila. Mitbewohnerin und #CoupleChallenge-Star Xenia lag mit nur 16,5 Prozent hinten. Damit lagen die Fans mit ihrer Einschätzung goldrichtig.

Anzeige

TVNow/ Stefan Gregorowius Filip, Xenia und Djamila am zwölften Dschungelshow-Tag

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowe bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic in der Dschungelshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de