Wer sind die beiden letzten Auserwählten? Heute Abend flimmert die letzte Folge von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" mit den Tiny-House-Bewohnern Djamila Rowe (53), Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Filip Pavlovic (26) über die Bildschirme. Die drei Möchtegern-Australier der vierten Gruppe müssen nun ein drittes Mal ihre Dschungeltauglichkeit in der Prüfung unter Beweis stellen. Danach steht das letzte Zuschauer-Voting vor dem Halbfinale an – doch wer kommt am besten weg bei den Zuschauern?

Bei der Promiflash-Umfrage am Sonntag hatte sich Filip mit einer klaren Mehrheit als Favorit herausgestellt. Mit 1.472 von insgesamt 2.342 Stimmen hatte der ehemalige Bachelorette-Kandidat bei den Lesern die Nase vorn. Und auch bei der Zuschauerabstimmung hatte Filip auf Platz eins gelegen, während Xenia auf Platz zwei gekommen war und Djamila das Schlusslicht gebildet hatte. Gestern wendete sich das Blatt jedoch und die 52-Jährige rutschte von Platz drei auf Platz eins vor. Nachvollziehbar, denn die Brünette hatte in den vergangenen Tagen spannende Geschichten zu erzählen und plauderte immer wieder aus dem Nähkästchen.

Ob sich die Platzierung noch einmal komplett ändert, seht ihr heute Abend live bei RTL. Dann entscheidet sich, welche beiden Kandidaten im Halbfinale gegen Mike Heiter (28), Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn (30), Lydia Kelovitz, Christina Dimitriou (29) und Sam Dylan (29) um den Einzug ins Dschungelcamp 2022 kämpfen werden. Wer ist aktuell euer Favorit in der letzten Gruppe? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowe bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia, Djamila und Filip in der Dschungelshow

