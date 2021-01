Neue Details aus Larry Kings (✝87) Vergangenheit! Vergangene Woche hatte der Tod des US-Amerikaners für große Trauer gesorgt: Mit 87 Jahren war der Talkmaster an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben. Seitdem haben sich zahlreiche Wegbegleiter mit emotionalen Nachrufen gemeldet – so nun auch Martha Stewart (79). Und dabei enthüllte die erfolgreiche Unternehmerin eine pikante Story: Sie hatte mal ein romantisches Rendezvous mit Larry!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Fernsehköchin am Montag einen Ausschnitt aus einer ihrer Fernsehshows, in der Larry vor Jahren aufgetreten war. Die Blondine stellt den Moderator in dem Video mit folgenden Worten vor: "Er ist der König der Talkshows und ein guter Freund von mir. Ich habe ein Geheimnis zu enthüllen: Wir waren mal auf einem Date. Ich dachte, es wäre ein Geschäftsessen!"

Tatsächlich war Larry zu Lebzeiten nicht nur für seine Arbeit, sondern auch für seine Frauengeschichten bekannt: Ganze achtmal hatte der Sohn jüdisch-orthodoxer Einwanderer geheiratet – besonders lang hielten viele seiner Ehen jedoch nicht. Lediglich seine letzte Beziehung zu Shawn King dauerte über 20 Jahre an.

Anzeige

Getty Images Larry King im November 2017

Anzeige

Getty Images Martha Stewart im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Larry und Shawn King bei einem Event in West Hollywood im November 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de