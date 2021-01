Eine Lady kann sich in der Nacht der Rosen ganz entspannt zurücklehnen! In der vergangenen Woche hat Neu-Bachelor Niko Griesert (30) endlich die potenziellen Traumfrauen kennengelernt, die sein Herz erobern wollen. Heute hat er offenbar auf sein Bauchgefühl gehört und das erste Date mit einer Frau verbracht, die ihn schon bei der ersten Begegnung total geflasht hatte. Michelle Gwozdz begeisterte den TV-Single von Beginn an, da sie ihm ein Gefühl von Sicherheit vermittelte. Jetzt würdigt Niko das nicht nur mit einem abenteuerlichen Rendezvous, sondern auch mit einer Vorab-Rose.

In der heutigen Folge geht es für die Blondine und den Osnabrücker hoch hinaus. Beim ersten Einzeldate der Staffel müssen sie ihre Höhenangst überwinden und sich von einem Hochhaus abseilen. Die Belohnung für Michelles Mut lässt nicht lange auf sich warten. Vor romantischer Kulisse über den Dächern Berlins lassen die beiden den Abend ausklingen und dabei scheinen schon richtig Funken zu fliegen. "Da ich finde, dass du supermutig bist, witzig, humorvoll und wunderschön, habe ich noch etwas für dich", beginnt Niko und fragt dann auf Polnisch, Mimis Muttersprache: "Willst du diese Rose annehmen?"

Die 26-Jährige kann ihr Glück kaum fassen. "Ehrlich? Ja, selbstverständlich", freut sie sich und bedankt sich mit einer innigen Umarmung. Auch nach der Verabschiedung kommt sie aus dem Schwärmen nicht heraus. "Das war so ein richtiges Traumdate – so wie ich es mir gewünscht hätte", zieht die Bürokauffrau ihr Fazit.

