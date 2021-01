Niko Griesert (30) scheint ein echter Sympathieträger zu sein! Vergangene Woche lief die erste Folge der neuen Staffel von Der Bachelor über die TV-Bildschirme. Darin konnte sich nicht nur der studierte IT-Projektmanager einen ersten Eindruck von den Single-Ladys verschaffen, die in den kommenden Wochen um sein Herz kämpfen werden – auch die Zuschauer nahmen den Vater einer neunjährigen Tochter genau unter die Lupe. Doch wie kam der Rosenkavalier bei den Promiflash-Lesern an? Eine Umfrage hat ergeben: Sie haben eine klare Meinung zu Niko.

In der Promiflash-Umfrage waren sich 4.181 von insgesamt 5.882 Fans der Kuppelshow [Stand: 26.01.; 07:37 Uhr] einig: Niko ist ein absoluter Traummann! Damit konnte der Osnabrücker in der ersten Nacht der Rosen 71,1 Prozent der Leserinnen und Leser von sich überzeugen. 1.701 der Voters, also 28,9 Prozent, sahen das allerdings anders und waren weniger überzeugt von dem Junggesellen.

Ob der 30-Jährige im weiteren Sendungsverlauf noch den einen oder anderen Zuschauer auf seine Seite ziehen kann, bleibt abzuwarten. Auch die ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen Jade Übach (26) und Christina Graß (32) freuen sich darauf, noch mehr über den Beau herauszufinden. "Ich finde Niko supersympathisch", lautete zudem das Fazit der Ex-Bachelorette Gerda Lewis (28).

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, Der Bachelor 2021

Anzeige

TVNOW / Ruprecht Stempell Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de