Ob es zwischen diesen Girls bald krachen wird? Heute Abend flimmert die zweite Folge der neuen Bachelor-Staffel über die TV-Bildschirme und Niko Griesert (30) lernt seine Liebesanwärterinnen noch mehr kennen. Doch bevor er sich eine erste Datepartnerin aussucht, beziehen die Damen zunächst ihr neues Domizil auf Zeit: Eine traumhafte Villa mitten in Berlin. Und dabei zeigt sich: Nicht alle sind gut aufeinander zu sprechen. Nora Lob (31) ist sich zudem sicher, dass sie ihre Konkurrentin Melissa Lindner (27) gar nicht lange ertragen muss.

Die brünette Moderatorin teilt sich in den kommenden Wochen ein Zimmer mit Esther Kobelt und Fußball-Fan Melissa. Während Letztere verträumt durch die neuen vier Wände spaziert, weihen ihre Mitbewohnerinnen das kuschelige Bett ein. Dass die Blondine bei dem beherzten Sprung auf die Matratze fehlt, scheint zumindest Nora nicht zu stören. "Die wird eh früh rausfliegen", flüstert sie Esther ins Ohr und bezieht sich damit ganz offensichtlich auf die fehlende Melissa, der sie im Kampf um Nikos Herz wohl nur wenig Chancen einrechnet.

Dass es ab und zu mal Unstimmigkeiten geben könnte, sieht die Leipzigerin aber ganz locker. "Ist ja normal, bei so vielen Mädels, dass man sich mit der einen oder anderen besser versteht – an den anderen hat man halt nicht so viel Interesse oder es ergibt sich einfach nicht", betont sie im Einzelinterview. Ex-Bachelor-Girl Jade Übach (26) war sich gegenüber Promiflash übrigens schon nach der ersten Folge sicher, dass Zickenkrieg nicht lange auf sich warten lassen dürfte.

