Immer mehr Zuschauer stellen sich die Frage: Suchen die Bachelor-Kandidatinnen überhaupt noch die große Liebe – oder wollen sie nur den Fame? Viele der ehemaligen Rosen-Girls wie Yeliz Koc (27), Sarah Harrison (29) oder auch Liz Kaeber (28) sind heute erfolgreiche Influencerinnen. Auch unter Niko Grieserts (30) Bewerberinnen sind nun einige Mädels, die fleißig auf Instagram unterwegs sind. Kim Virginia Hartung (25) hat mit ihren 137.000 Abonnenten mit Abstand die größte Reichweite. Will sie die vielleicht durch ihre Bachelor-Teilnahme ausbauen?

Promiflash hat mal bei der Travelbloggerin und Flugbegleiterin nachgefragt: Stehen für sie beim Bachelor die Liebe oder die Follower an erster Stelle? Ihre ehrliche Antwort: "Die Chancen stehen 21 zu eins, hier die große Liebe zu finden, und die werde ich nutzen. Was sich medial ergibt, werde ich dann sehen, darüber mache ich mir keine allzu großen Gedanken." Abschließend betont sie: "Ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich auf eine spannende Zeit."

Kim Virginia will also die Chance nutzen, die große Liebe zu finden – wonach genau sucht sie denn eigentlich? "Mir ist ein gepflegtes Äußeres wichtig, wie schöne Zähne und Hände", verrät die 25-Jährige. "Generell formt aber der Charakter für mich das Aussehen eines Menschen. Eine respektvolle, freundliche und offene Art ist für mich Voraussetzung. Außerdem sollten Familie und Freunde ein wichtiger Eckpfeiler in seinem Leben sein."

Instagram / kimvirginia_ Kim Virginia Hartung, Flugbegleiterin und Influencerin

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

Instagram / kimvirginia_ Kim Virginia Hartung, Influencerin

