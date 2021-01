Handwerkeln scheint nicht so Yasins Ding zu sein. Seit Weihnachten sind der ehemalige Love Island-Teilnehmer und seine Verlobte Samira stolze Eltern eines Sohnes. Baby Malik-Kerim versüßt den beiden Reality-TV-Teilnehmern nun schon seit über einem Monat das Leben – und mittlerweile dürften das Trio immer mehr ein eingespieltes Team werden. Doch der Neu-Papa kam auch schon kurzzeitig an seine Grenzen: Das Kinderbett, das er seinem kleinen Babyboy bereitstellen wollte, ließ sich einfach nicht zusammenbauen...

So verzweifelt hat Yasin sich seiner Community noch nie gezeigt! "Bezüglich des Betts: Leute, es funktioniert nicht!", gab er seinen Fans in seiner Instagram-Story ein ehrliches Update zum Nestaufbau. Aber woran haperte es genau? "Die Räder sind einfach so dabei gewesen, keine Ahnung, ich habe alles versucht. Ich hab die Bretter runtergestellt – und, und, und... Ich habe einfach alles versucht. Es geht einfach nicht! Es funktioniert nicht, es klappt nicht", äußerte der Barträger frustriert. Yasin war so entmutigt, dass er das Projekt erst einmal pausierte.

Bei einem anderen Vorhaben des Hotties geht es dagegen endlich voran: Die Hochzeit mit seiner Samira. "Wir haben endlich einen Termin bekommen", verkündete er überglücklich. Zwar hält das Paar das genaue Datum noch geheim – dafür verriet es aber immerhin, dass die Beauty Yasins Nachnamen annehmen wird.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin im November 2020 in Hamburg

Instagram / yasin__ca Yasin im September 2020

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

