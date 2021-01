Lars Tönsfeuerborn (30) kann sein Glück noch gar nicht fassen! Gestern stand der ehemalige Prince Charming-Sieger gemeinsam mit Mike Heiter (28), Lydia Kelovitz und Zoe Saip im ersten Halbfinale der Dschungelshow – und ist tatsächlich gemeinsam mit Mike ins Finale gewählt worden! Somit hat der Rotschopf jetzt eine reelle Chance auf den Sieg und das goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022. Im Netz meldete Lars sich mit einem ersten Statement und ließ seinen Gefühlen freien Lauf!

Via Instagram veröffentlichte der 30-Jährige eine süße Videobotschaft, in der er sich aufgeregt an seine Community wendet: "Es ist der pure Wahnsinn! Ich bin einfach unfassbar dankbar für diese krass gute Unterstützung. Ich bin immer noch völlig baff." Doch auch wenn Lars noch ein bisschen sprachlos ist – siegessicher zeigt er sich dennoch: "Und nun heißt es: Auf ins Finale und ab zum goldenen Ticket!"

Seitdem bestätigt ist, dass Daniela Katzenbergers (34) Mann Lucas Cordalis (53) definitiv auch ins kommende Dschungelcamp einziehen wird, will Lars auf alle Fälle dabei sein: "Ich will jetzt das Ticket! "Ich meine: Der Cordalis ist im Dschungel und er ist wirklich einer der sympathischsten Menschen überhaupt und ich hab jetzt Bock – ich hab jetzt richtig Bock!", beteuert der Reality-TV-Star. Denkt ihr, er packt es? Stimmt ab!

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn, Mike Heiter und Zoe Saip im Dschungelshow-Halbfinale

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lars Tönsfeuerborn in der Dschungelshow 2021

Anzeige

ActionPress Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Juli 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de