Der erste Dschungelcamp-Bewohner fürs kommende Jahr steht fest! Aktuell sucht RTL nach einem Kandidaten, der 2022 ins australische Busch-Lager einzieht. Zur Wahl stehen derzeit noch Sam Dylan (29), Christina Dimitriou (29), Zoe Saip und viele mehr. Doch jetzt gibt es eine riesige Überraschung: Ein Teilnehmer steht nämlich schon lange fest. Lucas Cordalis (53) wird seinem Vater Costa (✝75) nacheifern und das große Abenteuer in Down Under wagen.

Das Gerücht, dass der Mann von Daniela Katzenberger (34) mit dabei sein soll, macht schon länger die Runde. Jetzt verkündet Lucas die freudige Nachricht selbst. "Jetzt ist der Moment da, 2022 werde ich mit euch ins Dschungelcamp gehen", jubelt er im Halbfinale und ergänzt: "Ich habe immer gedacht, ein Dschungelkönig pro Haushalt reicht. Auch aus Respekt vor meinem Vater wollte ich das nicht machen." Offenbar hat er seine Meinung darüber aber geändert und hofft, in die Fußstapfen seines verstorbenen Familienmitglieds treten zu können.

Nach dieser Verkündung muss nur noch ein erster Mitcamper gefunden werden. "Jetzt machen wir was Verrücktes, wir suchen einfach den zweiten Kandidaten", witzelt Moderator Daniel Hartwich (42). Wer das sein wird, können am Ende die Zuschauer entscheiden.

Anzeige

RTL/Menne Costa Cordalis nach dem Dschungelcamp-Sieg 2004

Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, 2020

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Jahr 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de