Ist Filip Pavlovic (26) schon nervös? In wenigen Stunden wird der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat im großen Finale der Dschungelcamp-Ersatzshow um den Sieg kämpfen. Dadurch hätte er einen Platz im regulären Dschungelcamp 2022 sicher. Zuvor muss er sich aber noch gegen seine Konkurrenten Mike Heiter (28), Lars Tönsfeuerborn (30) und Djamila Rowe (53) durchsetzen. Kurz vor der Entscheidungsshow ist von Aufregung bei Filip allerdings noch nichts zu spüren. Im Promiflash-Interview freut sich der 26-Jährige, es überhaupt bis ins Finale geschafft zu haben.

"Ich bin einfach nur happy, das goldene Ticket ist in greifbarer Nähe", gibt Filip gegenüber Promiflash zu. Was die Dschungelcamp-Anwärter in der Finalshow genau erwartet, ist noch nicht klar. Sicher ist aber: Filips Konkurrenz sollte sich warm anziehen. Den Hamburger hat offenbar der Kampfgeist gepackt: "Ich werde bei den Prüfungen heute alles geben."

Bei den bisherigen sogenannten Dschungelprüfungs-Tauglichkeitsprüfungen hat sich der einstige Bachelorette-Hottie zwar immer gut geschlagen, am Ende haben aber die Zuschauer entschieden, wer in die nächste Runde kommt. Dass er offenbar so viele Anrufer von sich überzeugen konnte, erklärt sich Filip so: "Ich glaube, es ist wichtig, sein Lächeln in den Zeiten von Corona nicht zu verlieren und über sich selbst lachen zu können und dass die Zuschauer im positiven Sinne unterhalten wurden und ich mir selbst einfach treu geblieben bin."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic, Djamila Rowe, Christina Dimitriou und Sam Dylan, Dschungelshow-Kandidaten 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic an Tag elf in der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic, Halbfinalist in der Dschungelshow

