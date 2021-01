Bald ist endlich klar, wer sich das goldene Dschungelcamp-Ticket sichert. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage musste das australische Buschabenteuer dieses Jahr ausfallen. Im kommenden Jahr soll das Camp in Down Under aber wieder bezogen werden und die letzten Promis kämpfen am Freitag im großen Finale um den begehrten Platz. Mit Lars Tönsfeuerborn (30) und Mike Heiter (28) stehen die ersten Anwärter fest. Doch wer gesellt sich nach dem zweiten Halbfinale zu ihnen? Christina Dimitriou (29), Sam Dylan (29), Filip Pavlovic (26) und Djamila Rowe (53) stehen zur Auswahl.

In einer letzten Prüfung mussten sich die vier noch einmal in gewaltige Höhe begeben und sich auf einem Laufband Sterne verdienen. Zum Ergebnis hat diese Challenge aber nichts beigetragen – denn entscheiden durften alleine die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. Und die wollen unbedingt Bachelorette-Boy Filip und seine Mitstreiterin Djamila im Finale sehen. Sie kämpfen weiterhin um den großen Sieg. Für Ex on the Beach-Star Christina und Ex-Prince Charming-Kandidat Sam hat sich der Australien-Traum also ausgeträumt.

Während die Fans nun die Wahl zwischen vier VIPs haben, steht ein anderer Camper längst fest. Im ersten Halbfinale verkündete Studiogast Lucas Cordalis (53) überraschend, dass er erste Cast-Mitglied ist. "Ich habe immer gedacht, ein Dschungelkönig pro Haushalt reicht. Auch aus Respekt vor meinem Vater wollte ich das nicht machen", erklärte er und nahm Bezug auf seinen verstorbenen Vater Costa (✝75), der sich einst die Krone schnappte.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow 2021"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowe bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lucas Cordalis bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow 2021"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de