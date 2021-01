Wer liegt 2022 neben Lucas Cordalis (53) auf der Dschungelcamp-Pritsche? In der Ersatz-Show kann sich heute Abend ein Promi das goldene Ticket fürs Down-Under-Abenteuer im kommenden Jahr sichern. Dass der Mann von Daniela Katzenberger (34) ebenfalls einzieht, durfte er schon im ersten Halbfinale der Sendung ganz stolz verkünden. Vor der großen Entscheidung am Finalabend wurde jetzt ein weiterer Camper vorgestellt: Harald Glööckler (55).

Als Überraschungsgast wurde der Ex-Let's Dance-Juror heute ins Studio-Baumhaus bei Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) eingeladen, um die frohe Botschaft höchstpersönlich zu verkünden. "Ich wurde das erste Mal gefragt 2010 vom englischen Dschungel. Dann habe ich das aber abgesagt", erklärte er. Umso glücklicher sei er, jetzt doch die Chance zu bekommen. "Ich war ja im Pandemie-Camp und dann kam die Anfrage und ich dachte, das geht so nicht weiter. Irgendwie muss man ja wieder stattfinden", betonte er. Finanziell sei zwar alles paletti – er wolle aber einfach wieder mehr von sich in der Öffentlichkeit zeigen. "Ich hatte tatsächlich auch Bock auf diese Challenge", kündigt er an.

Und wer wird folgen? An Tag 15 der Ekel-Show, die in diesem Jahr im Hürther RTL-Studio stattfindet, kämpften zunächst noch Prince Charming-Sieger Lars Tönsfeuerborn (30), Love Island-Star Mike Heiter (28), Erotik-Sternchen Djamila Rowe (53) und Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (26) um einen Platz. Die Promiflash-Leser wünschen sich, dass die einzige Dame der Runde, Djamila, nächstes Jahr Dschungel-Comeback feiern darf. Lars und Mike mussten sich im Finale bereits von ihrem Traum verabschieden – sie flogen zuerst raus.

