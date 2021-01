Wen sehen die Fans in der Dschungelshow-Endrunde vorn? Heute Abend ist das große Finale der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Ersatzsendung, in der Djamila Rowe (53), Mike Heiter (28), Filip Pavlovic (26) und Lars Tönsfeuerborn (30) um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und den Einzug ins Dschungelcamp 2022 kämpfen. Am Ende kann jedoch nur einer gewinnen – doch wer? Die Promiflash-Leser haben einen Favoriten – doch nur mit einem knappen Vorsprung.

Aus einer Promiflash-Umfrage (Stand, 29. Januar 2021, 15:25 Uhr) geht hervor, dass die meisten Teilnehmer Djamila vorne sehen: Die ehemalige Adam sucht Eva-Teilnehmerin konnte sich 956 und somit 33,1 Prozent der Stimmen sichern. Platz zwei belegt Mike mit 843 Votes (28,9 Prozent), dicht gefolgt von Filip mit 782 Stimmen (26,9 Prozent). Lars konnte die wenigsten Leser überzeugen: Für ihn stimmten nur 324 Umfrageteilnehmer (11,1 Prozent).

Dabei scheint sich jedoch vor allem Mike schon ziemlich siegessicher zu sein. In einem Interview bei Guten Morgen Deutschland erklärte der Love Island-Star zwar, dass er großen Respekt vor der letzten Dschungelprüfung habe, "aber das werde ich schon meistern", gab er sich zuversichtlich.

