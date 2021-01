Wünscht sich Niko Griesert (30) weitere Kinder? Der Osnabrücker sucht bei Der Bachelor nach seiner Traumfrau. Eine andere kleine Dame wird aber trotzdem immer die wichtigste Rolle im Leben des TV-Singles spielen: seine kleine Tochter. Niko ist bereits mit 20 Jahren Vater geworden und sein Liebling mittlerweile neun Jahre alt. Doch ist die Familienplanung damit für den Rosenverteiler abgeschlossen oder kann sich seine Siegerin auf weiteren Familienzuwachs einstellen?

Im Bachelor-Podcast auf AudioNow wollen die Moderatorinnen Inken Wriedt und Steffie Brungs (32) wissen, ob sich der 30-Jährige noch Geschwister für seine Tochter wünscht. "Die Kinderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Ich würde auch gerne weitere Kinder haben, ich liebe Kinder", betont der Schnittblumenkavalier. Doch um diesen Wunsch in die Tat umzusetzen, fehlt ihm aktuell noch die passende Frau an seiner Seite. "Mit meiner potenziellen Traumfrau hätte ich gerne Kinder", stellt er aber klar. Ob er in dem TV-Format wohl schon auf die Mutter seiner zukünftigen Rasselbande getroffen ist?

Auch wenn Niko über potenziellen Nachwuchs so frei heraus plaudert, hält er sich in Bezug auf Details zu seiner Tochter zurück. Die Kleine und ihre Mama sollen ihre Privatsphäre genießen. So viel hat der IT-Projektmanager aber bereits verraten: Sein Spross und seine Ex-Flamme sind in den USA zu Hause.

