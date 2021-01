Liebesalarm in Justin Biebers neuem Musikvideo! Pünktlich zu Neujahr veröffentlichte der Sänger seinen neuen Hit "Anyone". In dem Musikvideo zu dem Song stellte Justin Szenen dem Film "Rocky" nach und knutschte am Ende des Clips sogar wild mit Schauspielerin Zoey Deutch (26) rum. Mit einem neuen, zweiten Musikvideo zu demselben Track stellt der 26-Jährige nun aber klar: Im realen Leben gibt es für ihn nur seine Frau Hailey (24)!

Justin überraschte seine Fans auf YouTube jetzt mit einem Alternativ-Clip zu "Anyone". Im Gegensatz zum Original stellt er hier keinen Kultfilm nach, sondern gibt stattdessen intime Einblicke in seine Ehe. Das Schwarz-Weiß-Video, das den Titel "Anyone (On The Road)" trägt, hält, was es verspricht: Fast der gesamte Clip besteht aus Aufnahmen von Hailey, die sie unter anderem bei einem gemeinsamen Ausflug mit Justin zum Grand Canyon zeigen. In einigen Szenen ist auch der Musiker selbst zu sehen, etwa beim Herumtollen und Schmusen mit seiner Frau im Bett.

Dass Justin keinen Zweifel daran lässt, wie vernarrt er in sie ist, rührt seine Community: "Jede Frau hat einen Mann verdient, der sie so anhimmelt wie Justin Hailey. Ein wunderschönes Paar!", schwärmte ein Fan beispielsweise in einem Kommentar zu dem Video – und auch ein anderer zeigt sich begeistert: "Ich finde toll, dass Justin zeigt, was wirklich hinter dem Song 'Anyone' steckt!"

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, 2021

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im Januar 2021

