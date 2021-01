Ist er etwa der neue Joe Cocker (✝70)? Vor wenigen Wochen startete die beliebte Castingshow Deutschland sucht den Superstar in eine neue Runde. Auch in diesem Jahr sind wieder mehr oder weniger gute Talente mit an Bord des Casting-Schiffs, das quer durch das Land schipperte. In der aktuellen Folge hat es Kandidat Marvin der Jury um Dieter Bohlen (66) allerdings besonders angetan: Er haut die Juroren mit seiner Stimme regelrecht um!

Um Dieter, Maite Kelly (41) und Mike Singer (21) von sich zu überzeugen, entschied sich Marvin für einen Titel, der nicht besser zu seiner Stimmlage hätte passen können: "Tennessee Whiskey" von Countrystar Chris Stapleton (42). Ohne Schwierigkeiten performte der Halb-Spanier den Klassiker vor den fassungslosen Gesichtern der Juroren. Obwohl Dieter die Performance unterbrach, erntete Marvin durchweg Lob seitens des Poptitans: "Alter Schwede, bist du auf dem Friedhof von Joe Cocker gewesen und hast die Stimme ausgegraben?"

Doch nicht nur Dieter zeigte sich vom Talent des 27-Jährigen begeistert und sieht ihn bereits mindestens in den Liveshows – auch seine Jury-Kollegen sind überzeugt. "Du hast das mit so einer Leichtigkeit gemacht. Es hat sich so einfach angefühlt", schwärmte Mike. Dem konnte Maite nur zustimmen. Sie erreichte der Einrichtungsberater offensichtlich schon nach wenigen Takten: So ist die Musikerin bereits während Marvins Auftritt mit geschlossenen Augen dahin geschmolzen.

