Jessie James Decker durchlebt den Albtraum einer jeden Mutter: Ihr jüngster Sohn Forrest ist krank. Auf dem Social-Media-Account der Sängerin tummeln sich zahlreiche Familienfotos. Ihr Mann Eric (33) und sie sind stolze Eltern von drei Kindern. Während das Nesthäkchen sonst immer breit in die Kamera lächelt, ist das neueste Foto von dem kleinen Forrest ziemlich besorgniserregend: Der Zweijährige trägt ein Beatmungsgerät.

"Wir sind letzte Nacht wieder ins Krankenhaus gefahren – zum dritten Mal in sechs Wochen", schrieb Jessie zu dem Instagram-Beitrag. Immer wenn ihr Söhnchen eine Erkältung habe, fange er an zu keuchen, sein Sauerstoffgehalt sinke und seine Herzfrequenz steige. Dieses Mal sei es so schlimm gewesen, dass er sich durch das viele Röcheln mehrfach übergeben habe. Deshalb sei die gebürtige Italienerin mit ihm in eine Klinik gefahren. "Es ist so verwirrend, wenn man als Elternteil dann nicht weiß, was zu tun ist oder warum es passiert", erklärte sie weiter. Sie wolle Forrest nun auf Allergien untersuchen lassen.

Für den Moment hat sich der kleine Mann aber wieder erholt. Die Ärzte hätten ihn über Nacht beobachtet und mit Medikamenten versorgt. Und in ihrer Story gab Jessie tatsächlich ein erfreuliches Gesundheits-Update: "Gott sei Dank geht es ihm schon viel besser."

Jessie James Decker und ihre Familie

Jessie James Decker bei den CMT Music Awards in Nashville im Juni 2016

Jessie James Decker und ihr Sohn Forrest

